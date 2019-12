-FIFA'DAN TFF'YE "DOPİNGLE MÜCADELE" KUTLAMASI İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Atasü, liglerde son 2.5 sezondur dopinge rastlanmadığını belirterek, bu konuda yürüttükleri mücadele nedeniyle FIFA'dan da kutlama aldıklarını bildirdi. Prof. Dr. Turgay Atasü, Futbol Federasyonu resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Atasü, 1993 yılında kurulan Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu'nun halen Dünya Anti-Doping Ajansı'na (WADA) bağlı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Her yıl iki kez kulüp masörlerine, fizyoterapistlere ve doktorlara yönelik eğitim semineri verdiklerini kaydeden Atasü, ''Kurulumuzun ana kaidesi şudur: Kontrolleri polislik için değil eğitim gayesiyle ve caydırıcılık için yapmak'' dedi. Kulüplerde görev yapan doktorların tek başlarına dopingle mücadele işinin altından kalkmalarının mümkün olmadığını kaydeden Atasü, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çünkü bu konu çok zor. İçinde fizik var, biyokimya var, eczacılık var. Yani bir kişinin uzmanlığı diye bir şey yok burada. Ayrıca WADA, her yıl yönetmeliklerde de yasaklı maddelerde de değişiklikler yapıyor. Bir sene önce listede olan yasaklı madde, ertesi yıl çıkartılabiliyor. Ertesi sene yeniden listeye alınabiliyor. Mesela Hasan Şaş'ın ceza aldığı madde daha sonra yasaklı listesinden çıkartıldı ve Hasan boşuna 6 ay ceza almış oldu. Ben bu işle uğraşan bir Türk hekim olarak, WADA'nın bu çalışma tarzından rahatsızım. Tamam, bilimsel dayanaklarla bu işi yapmaya çalışıyorlar ama bilimsel dayanaklar da bu kadar kolay değişmemeli. Ancak Hasan Şaş'a verilen ceza Türkiye için dönüm noktası oldu. Bu olaydan itibaren insanlar 'Galatasaraylı falan dinlemiyorlar, yakalayınca cezayı veriyorlar' diye düşünmeye başladı.'' -YILDA BİN 150 KONTROL- Türkiye'de doping kontrollerinin kurullarına bağlı olarak çalışan çoğu profesör ve uzman unvanlı 25 doktor tarafından yapıldığını kaydeden Atasü, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kontroller için Türkiye'nin dört bir yanına gidiliyor. Kontrollerin nerede ve ne zaman yapılacağı belli değil. Hangi maçta kontrol yapılacağına karar verme yetkisi kurul başkanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ait. Ancak bugüne kadar hiçbir federasyon başkanı bu konuya müdahale etmedi. Tüm liglerdeki her takım bir devrede 2-3 kez doping kontrolünden geçiriliyor. Geçen sezon doping kontrolü yapılan futbolcu sayısı bin 150'yi bulmuş. Kontrolörler, maçın devre arasına kadar bildirimde bulunmadan kontrol yapabiliyor. Kurayla her iki takımdan ikişer kişi seçiliyor ve bu oyunculardan numune alınıyor. Ancak kurul başkanı ya da kontrolü yapan kişi isterse şüphelendiği bir oyuncudan numune alabiliyor. Ayrıca UEFA bu konuda hakemi de yetkilendirmiş durumda. Yani hakem maç sırasında şüphelendiği bir oyuncudan numune alınmasını isteyebiliyor. Dopingle Mücadele Kurulu'nun hiç sektirmeden doping kontrolü yaptığı maçlar ise derbiler ile kupa yarı final ve finalleri.'' Son 2.5 sezondur dopinge rastlanmadığını belirten Atasü, Avrupa'da halen dopinge rastlanma sıklığının yüzde 2 ile 2.5 civarında bulunduğunu kaydederek, FIFA'dan da bu konuda kutlama aldıklarını kaydetti. Turgay Atasü, Türkiye'de özerk bir Anti Doping Ajansı kurulması gerektiğini bu konuda Devlet Bakanı Faruk Özak'ın da girişimleri olduğunu söyledi.