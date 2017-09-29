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Spor

FIFA'dan Süper Lig'in 3 hakemine görev

Ali Palabıyık, Halis Özkahya'nın yöneteceği Fransa-Belarus maçında 4'üncü hakem olacak

29 Eylül 2017 20:32

FIFA, Süper Lig hakemlerinden Cüneyt ÇakırHalis Özkahya ve Hüseyin Göçek'i 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak karşılaşmalara atadı.

Cüneyt Çakır, Portekiz ile İsviçre arasında 10 Ekim 2017 Salı günü oynanacak olan B Grubu müsabakasını yönetecek. Halis Özkahya, Fransa-Belarus maçını; Hüseyin Göçek ise İsveç-Lüksemburg karşılaşmasını yöneten isimler olacak.

Çakır, Portekiz'de; Özkahya Fransa'da

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio de Luz Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Hüseyin Göçek olacak.

Halis Özkahya, 2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Fransa ile Belarus'un 10 Ekim 2017 Salı günü oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. Fransa'nın Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'da TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekram Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ali Palabıyık olacak.

Hüseyin Göçek ise A Grubu'ndaki İsveç-Lüksemburg karşılaşmasını yönetecek. 7 Ekim 2017 Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Friends Arena'da oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakada Göçek'İn yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Halil Umut Meler olacak.

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