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Spor

FIFA'dan 'rekor' açıklaması

Fransa, transfere en çok para harcayan ülkeler sıralamasında 3'üncü oldu

13 Eylül 2017 15:32

Avrupa futbolunun en yetkili mercii olan FIFA, 2017-18 sezonu yaz transfer döneminde transfere 'rekor harcama' yapıldığını açıkladı. FIFA'nın açıkladığı verilere göre, geride bırakılan transfer döneminde 4.71 milyar Dolar transfer harcaması yapıldı.

FIFA'nın verilerine göre, transfere en çok harcama yapan ülke 1.39 milyar Dolar ile İngiltere oldu. Ada ülkesini 639 milyon Dolar ile İspanya takip ederken; Neymar'a 222 milyon Euro, Mbappe'ye 180 milyon Euro veren PSG'nin ülkesi Fransa 604 milyon Dolar harcama ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, 24.5 milyon Euro zararda

Türkiye Süper Lig'de 2017-18 transfer sezonu boyunca 313 futbolcu başka kulüplere transfer oldu. Satış yapan kulüpler, transferlerden 78.8 milyon Euro kazanç sağladı.

Süper Lig'e farklı liglerden gelen ve iç transferde harcanan para ise yaklaşık olarak 103 milyon Euro oldu. Süper Lig'de kulüpler, 351 futbolcu transfer etti.

Transfermarkt verilerine göre Türkiye Süper Lig'de kulüpler, toplamda 24.5 milyon Euro'luk zarar yaşadı. Kulüplere eşit şekilde dağıtıldığında ise bu rakam 1.3 milyon Euro zarar olarak belirlendi.

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