Fifa'dan Nijerya'ya Futbol Yasağı

T24 - Fifa Nijerya'ya hükümetin futbola müdahle etmesi nedeniyle uluslararası turnuvalarda oynama yasağı getirdi.

Fifa yaptığı açıklamada: "Acil Durum komitesi bugün Nijerya Futbol Federasyonu'nu (NFF) hükümetin müdahalesi dolayısıyl hemen askıya almaya karar vermiştir. Bu süre boyunca NFF herhangi bir bölgesel, kıtasal ya da uluslararası turnuvada yer alamayacaktır. Buna dostluk maçları da dahildir" dedi.



Fifa kurallarına göre üye ülkelerin hükümetlerinin spora müdahale etmesi yasak.





Spor Bakanlığı'nın Müdahalesi



Fifa kararını Nijerya Spor Bakanlığı'nın yeni lige bir önceki ligin küme düşmelerini dikkate almadan başlama isteğine dayandırdı.



Nijerya Spor Bakanlığı aynı zamanda NFF Genel Sekreteri Musa Amadu'ya pozisyonununu zorla bıraktırmıştı.



Fifa'nın aynı zamanda yeni seçilen NFF üyelerine engel getiren bir mahkeme kararından da rahatsızlık duyduğu biliniyor.





Elemeler Belirsiz



Fifa'nın kararı bu hafta Afrika Kupası elemelerinde Nijerya'nın Gine'ye karşı oynayıp oynayamacağını sorusunu doğurdu.





