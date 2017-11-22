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Spor

FIFA’dan Neslihan Muratdağı’na görev

Muratdağı Ürdün-Japonya maçını yönetecek

22 Kasım 2017 18:10

FIFA kokartlı kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı, Ürdün Futbol  Federasyonu'nun ismen daveti ile Ürdün ile Japonya Kadın A Milli Futbol Takımları arasındaki hazırlık maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “FIFA Kokartlı Kadın hakemlerden Neslihan Muratdağı, Ürdün Futbol Federasyonu’nun ismen daveti ile 24 Kasım 2017 Cuma günü oynanacak Ürdün ile son Dünya Kupası finalisti Japonya arasındaki Kadın A Milli Takımları hazırlık maçını yönetecek.

Ürdün’ün başkenti Amman’da TSİ 17.00’de başlayacak karşılaşmada Muratdağı’nın yardımcılıklarını ve dördüncü hakemliğini Ürdün Futbol Federasyonu’nun atayacağı hakemlerin yapacağı ifade edildi.

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