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Spor

FIFA'dan Mısır'da ölenlerin ailelerine yardım

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mısır'daki futbol maçından sonra ölenlerin ailelerine dağıtılmak üzere 250 bin dolar yardımda bulunacağını aç&#

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mısır'daki futbol maçından sonra ölenlerin ailelerine dağıtılmak üzere 250 bin dolar yardımda bulunacağını açıkladı.


FIFA Başkanı Sepp Blatter, olaylarda hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün, yardıma ihtiyaç duyan ailelerine destek olan gençlerden oluştuğunu söyledi.


Blatter, yardımın, El Ahli futbol takımının açtığı hesaba yatırılacağını kaydetti.


Mısır'da geçen hafta El Masri ile El Ahli arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylarda 70'ten fazla kişi ölmüştü.


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