FIFA'dan Kayserispor'a bir dönem transfer yasağı 

İSTANBUL / DHA

Kayserispor Kulübü, futbolcularına karşı ekonomik sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle FIFA\'dan bir dönem transfer

yasağı aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle;

\"Kulübümüze, 30 Ocak 2016\'da transfer olup, 30 Haziran 2016 \'da takımımızdan ayrılan ADNANE TİAGHODOUİNİ isimli futbolcunun anılan dönem içerisinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA tarafından kulübümüze 1 dönem transfer yasağı getirilmiş ve ceza takip şartıyla ertelenmiştir.

2016-17 sezon başından sonraki gelişmeler ve özellikle 2016-17 devre arasına girilirken oyuncuların sözleşme fesihleri veya alacakları nedeniyle FIFA\'ya gitmeleri nedeniyle FIFA 1 dönemlik yasağı işleme koymuştur.

Kulübümüz yasal süreci uzatarak belki, Şubat sonrasına cezayı bıraktırabilirdi.Ancak durumu 2 ay önce değerlendiren yönetimimiz 2018-19 yaz transfer sezonunu riske etmemek için, bir dönem transfer yasağı cezasının 2017-18 sezonu devre arasında çekilmesinin uygun olacağını mütalaa ederek, süreci uzatma gayretinde olmamıştır.

Sakat ve cezalı oyuncularımızın devre arasına kadar takımımıza dönmesi ile birlikte eksiklerimiz tamamlanacak olup, kısıtlı zaman ve kısa araştırma sonucu pek de fayda sağlamayacağını düşündüğümüz devre arası transfer dönemini transfer yapmadan geçirerek de başarılı olacağımıza inanmaktayız.\"