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Spor

FIFA'dan Katar'a ceza

Cezanın gerekçesi "siyasi simgeler gösterme" ve "siyasi görüntüler"

28 Temmuz 2017 18:17

FIFA, Katar Futbol Federasyonu'na, futbolcularının 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde siyasi liderlerinin resmini gösteren tişört giymesi nedeniyle para ve kınama cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'a, 50 bin İsviçre frangı (52 bin dolar) para ve kınama cezası verildiği bildirildi.

Kararın, 13 Haziran'da Doha'da, Güney Kore'ye karşı oynanan maç öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcuların, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin resminin olduğu tişört giymesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

Cezanın, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde "siyasi simgeler gösterme" ve "siyasi görüntüler" nedeniyle verildiği belirtildi.

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