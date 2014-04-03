FIFA'dan İspanyol devi Barcelona'ya iki dönem transfer yasağı

FIFA Disiplin Komitesi, 18 yaş altı uluslararası futbolcuların transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve Barcelona kulübüne ceza verdi.

Dün alınan karara göre İspanyol kulübü, önümüzdeki yıl iki dönem ne yabancı ne de yerli oyuncu transfer edemeyecek. Katalan ekibinin 18 yaşını doldurmamış 12 futbolcunun transferinde usulsüzlük tesbit edildiği bildirildi. Barcelona’ya bu oyuncuların durumunun düzeltilmesi için 90 gün süre veren FIFA Disiplin Komitesi, ayrıca 370 bin Euro para cezası kesti. Küçük yaştaki oyuncuların transfer sistemini ve mevzuatını değiştirmesi için 1 sene süre tanınan İspanya Futbol Federasyonu da 400 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Bu kurumun yapılan usulsüzlüklere göz yumduğu vurgulanarak FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre de kınama cezası verildiği kaydedildi. İspanya’yı şoke eden bu karar sonrası Barcelona kulübü herhangi resmî bir açıklamada bulunmadı.