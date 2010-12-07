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Spor

FIFA'DAN İSPANYA'YA 23 MİLYON AVRO ÖDÜL JOHANNESBURG (A.A)

07 Aralık 2010 09:40

-FIFA'DAN İSPANYA'YA 23 MİLYON AVRO ÖDÜL  JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'ya 23,7 milyon avro ödül verecek.  Kupada 2. olan Hollanda'da FIFA'dan 19 milyon Avro alacak.  FIFA, ayrıca yarı finalde elenen Almanya ve Uruguay'a 15,8'er milyon avro, çeyrek finalde elenen Arjantin, Brezilya, Gana ve Paraguay'a 14,2'şer milyon Avro ödül verecek.  Kupada 2. turda elenen takımlar 7,1'er milyon avro, gruplarda elenen takımlar ise 6,3'er milyon avro alacak. 

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