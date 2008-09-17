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FIFA'dan Hırvat taraftarlara inceleme

FIFA, 2010 Dünya Kupası elemeleri maçında İngiltere'nin deplasmanda Hırvatistan'la oynadığı maçta İngiliz siyahi futbolcu Heskey'e ırkçı slogan atan Hırvat taraft

17 Eylül 2008 03:00


FIFA, 2010 Dünya Kupası elemeleri maçında İngiltere'nin deplasmanda Hırvatistan'la oynadığı maçta İngiliz siyahi futbolcu Heskey'e ırkçı slogan atan Hırvat taraftarlara inceleme başlattı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiltere Milli Futbol Takımı'ndan Emile Heskey'e ırkçı tezahüratta bulunan Hırvat taraftarlara inceleme başlattı.

2010 Dünya Kupası elemeleri kapsamında, geçen hafta Hırvatistan-İngiltere arasında yapılan maçta, İngiltere milli takımının siyahi oyuncusu Heskey'e ırkçı slogan atan Hırvat grup, FIFA tarafından mercek altına alındı.

FIFA yetkilileri, İngiltere Futbol Federasyonu'nun şikayeti üzerine, konuya ilişkin disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdiler.

Heskey, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda yapılan ve İngiltere'nin 4-1 üstünlüğüyle biten maçın ikinci yarısında, Hırvat kaptan Niko Kovac ile ikili mücadeleye girmiş, bunun üzerine Hırvat taraftarlar, kendisine maymun taklidi yaparak, ırkçı tezahüratta bulunmuşlardı.

Heskey de taraftarlara dönerek, ''cahil insanlar'' şeklinde bağırmıştı.

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