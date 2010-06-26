FIFA'dan Fransız siyasetçilere: Federasyona karışma

T24 - Chelsea'nin ve milli takımın yıldız futbolcusu Anelka ile Fransa milli takım teknik direktör Domenech arasında başlayan, Fransa'nın 2010'dan elenmesinin ardından Henry'nin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüşmesiyle süren krizle ilgili FIFA'dan Fransız siyasetçilere, Fransa Futbol Federasyonu'nun işlerine karışmaması uyarısı geldi.



FIFA, Fransız siyasetçileri ''Futbol Federasyonu'nun işlerine karışmamaları'' konusunda uyardı.



FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, Fransız siyasetçilerin Futbol Federasyonu yöneticisinin istifasını isteyemeyeceğini, aksi takdirde buna tepki gösterileceğini bildirdi.



Valcke, ''Eğer siyasetçilerin bir müdahalesini görürsek, hangi ülke olursa olsun yaptığımız gibi tepki gösteririz'' dedi.



FIFA yetkilisi, bu konuda Fransa Spor Bakanı ile görüşüp, kendi tavırlarını açıkça anlattığını söyledi.



FIFA, ülkelerdeki siyasi yöneticilerin, futbol federasyonlarına müdahale etmeleri izin vermeyeceği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Nicolaz Sarkozy, milli takımın uğradığı hezimeti değerlendirmek üzere Başbakan Fracois Fillon ve Spor Bakanı Rama Yade ile çarşamba günü bir görüşme yapmıştı.



Sarkozy ayrıca milli futbolcu Terry Henry'nin talebi üzerine bu oyuncuyla da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.





