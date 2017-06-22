FIFA'dan emsal Munir El Haddadi kararı; sırada Tolgay Arslan mı var?

FIFA, daha önce İspanya A Milli Takımı ile resmi maça çıkmış Munir El Haddadi'nin Fas Milli Takımı'nda oynamasına izin verdi. Bu durum, daha önce Alman Milli Takımı formasıyla maça çıktığı için Türkiye A Milli Takımı'nda oynaması mümkün olmayan Tolgay Arslan için de emsal bir karar olabilir.

NTVSpor'da yer alan habere göre, bugüne kadar başka bir ülkenin A Milli Takımı ile maça çıkmış bir futbolcunun başka bir ülkenin A Milli Takımı'nda oynamasına izin vermeyen FIFA, ilk istisnasını yaptı.

Futbolseverlerin Barcelona ve Valencia'dan tanıdığı, daha önce İspanya Milli Takımı'nda oynayan Munir El Haddadi'nin Fas Milli Takımı'nda oynamasına izin verildi. Bu karar şimdilik resmen FIFA tarafından açıklanmasa da, Fas ve İspanya gazeteleri FIFA kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde kararın çıktığını yazdı.

1 Eylül 1995'te Faslı anne ve babanın çocuğu olarak Madrid'in banliyösü El Escorial'de dünyaya gelen Munir El Haddadi, Barcelona alt yapısında yetişti ve 2014-15 sezonunda A takıma çıktı. Geçen sezonu Valencia'da kiralık geçiren genç forvet, U-19 ve U-21'de İspanya Milli Takımı'nda yer almış, 8 Eylül 2014'te EURO-2016 elemelerinde A Milli Takım forması da giymişti. Avrupa U-21 Şampiyonası'nda İspanya kadrosunda yer almayan Munir El Haddadi, Fas Milli Takımı'nda oynayabilmek için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.