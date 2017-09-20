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Spor

FIFA'dan Elif Elmas'a onay çıktı; hangi yabancı gidecek?

18 yaşındaki Makedon futbolcu, ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı giyebilecek

20 Eylül 2017 16:44

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas için FIFA'ya yaptığı lisans başvurusu kabul edildi. Sarı-lacivertlilerde bu gelişme, 'devre arasında takımdan hangi yabancının gönderileceği' sorusunu akıllara getirdi.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda şu anki yabancı kuralına göre üst sınır olan 14 yabancı bulunuyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, oyununa ve potansiyeline hayran kaldığı Elif Elmas'ı oynatması için bir yabancıdan vazgeçmesi gerekiyor. Habertürk'te yer alan habere göre Kocaman'ın gönderilmesi için onay verdiği ilk isim Hollandalı golcü Robin van Persie oldu. 

34 yaşındaki van Persie'nin, sarı-lacivertli kulüple 31 Ocak 2018'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kadrodaki diğer yabancılardan verim alacağına inanan deneyimli çalıştırıcı, devre arasında 18 yaşına girecek olan Elif Elmas'ı oynatabilmek için Hollandalı yıldızın gönderilmesine sıcak bakıyor.

Oyuncunun adının resmi kayıtlarda 'Eljif Elmas' olarak geçmekte olmasına karşın, genç futbolcunun kişisel sosyal medya hesaplarında 'Elif' ismini tercih etmesi haberde de 'Elif' isminin kullanılmasına sebep olmuştur.

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