'Fifa Drogba'yı haklı buldu'

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaraylı Didier Drogba ile eski kulübü Shenhua arasındaki sorunu karara bağladı, Çin kulübünün 12 milyon euro yakın bir tazminat ödemesine hükmetti.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce parasını ödemediği gerekçesiyle Çin’in Shenhua Kulübü ile arasındaki sözleşmeyi fesheden Fildişi Sahilli oyuncu, bunun hemen ardından Cimbom'a imza atmıştı. Çin ekibi ise bunu gerekçe göstererek, hem Drogba’dan bonservis bedeli talep etmiş hem de oyuncusunu ayarttığı gerekçesiyle Galatasaray'ı şikayet ederek, temsilcimiz hakkında iki dönem transfer yasağı istemişti.

FIFA’ya biri Şangay Shenhua Kulübü, diğeri ise Başkan Zhu Jun’a ait “The9 Ltd.” şirketiyle olmak üzere iki ayrı sözleşme yapıldığı belirtilmiş, Çinliler şirket kısmındaki bedeli ödemeye yanaşmamıştı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, Drogba’nın haklı olduğu, Shenhua Kulübü’nün yaklaşık 12 milyon euroyu ödemesi gerektiği dile getirildi.

Çin Kulübü, FIFA’daki gelişmelerin olumsuz seyretmesi üzerine geçtiğimiz günlerde avukatını değiştirmiş, bir dönem Nihat Kahveci’nin de avukatlığını yapan İspanyol avukat Crespo ile çalışmaya başlamıştı. Ancak bu durum bile Drogba’ya tazminat ödemesine yeterli olmadı.

Kararın ardından Çin kulübünün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurabileceği dile getirildi. Eğer bu gerçekleşirse Drogba bir yandan temyiz sürecini bekleyecek, diğer yandan da kendini savunacak.