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Spor

FIFA'dan devrim gibi plan; kiralık transferler yasaklanabilir!

FIFA, tartışma aşamasında olan kiralık transfer düzenini değiştirmeyi planlıyor

10 Nisan 2018 19:48

FIFA, kiralık transferlere müdahale etmeye hazırlanıyor.Henüz tartışma aşamasında olan değişiklik planına göre modern futboldaki transfer düzenini çökertecek bu yeni sistemle kulüplerin oyuncularını başka kulüplere kiralamasının önünün kesilmesi planlanıyor.

CNNTürk’ün haberine göre, Özellikle birçok büyük kulübün kiralama sistemini suistimal ettiği biliniyor.Örneğin Chelsea’nin sözleşmeli olan ama başka takımlara kiralananan 40’a yakın futbolcusu var.Marco Van Ginkel, Chelsea’nin oyuncusu olmasına rağmen sırasıyla Milan, Stoke ve PSV’ye kiralandı. 2013 yılında 9,4 milyon euro’ya Vitese’den kiralanan futbolcu 5 yıl içinde Premier Lig’de çok az forma giydi.

Bir başka örnek ise İtalya’nın Juventus ekibi. 50’ye yakın oyuncusunu kiralayan Juventus’ta örneğin Alberto Cerri, 2015’te transfer oludğu Juventus’un hiç formasını giymedi.Her sene başka bir takıma kiralanan Cerri; Cagliari, SPAL, Pescara ve Perugia’da kiralık oynadı.

FIFA kulüplerin sırf başka kulüplere kiralama ya da geliştirip satarak kâr elde etme amacıyla yetenekli futbolcuları transfer edip oynatmadığını ve oyuncuların gelişimlerini engellediğini düşünüyor.Bunun oyuncu kiralamanın genel ruhunun dışında olduğuna kanaat getiren FIFA bu konuyla ilgili harekete geçmeye hazırlanıyor.

FIFA’nın böyle bir karar alması halinde Süper Lig’deki birçok takım bundan etkilenecek.

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