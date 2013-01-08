T24 LogoT24 Logo
Spor

FIFA'dan Cüneyt Çakır'a konuşma yasağı

Cüneyt Çakır, DHA muhabirinin röportaj isteğini, "Konuşmak isterim ama FIFA bir engel koydu" diyerek geri çevirdi

08 Ocak 2013 17:57

Dünyada en önemli hakem blog sitesi olarak kabul edilen "www.footballrefereeing.blogspot.com" tarafından 2012 yılının en iyi hakemi seçilen FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a, FIFA tarafından konuşma yasağı koyuldu.

MHK'nın bugün Antalya'da başlaması gereken, ancak hava koşulları nedeniyle programında erteleme olan ara hakem semineri için Madran Otel'de bulunan Cüneyt Çakır, DHA muhabirinin röportaj isteğini, "Konuşmak isterim ama FIFA bir engel koydu" diyerek geri çevirdi.

FIFA'nın Cüneyt Çakır üzerinde titizlikle durduğu ve sık sık konuşmasını istemediği belirtildi.

Hakemlerin medyada yıpratılmasını engellemek için böyle bir strateji belirleyen FIFA'nın, hakemlerden sadece futbola ve işlerine konsantre olmasını istediği ifade edildi.

ETİKETLER

cüneyt çakırfifahakem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24