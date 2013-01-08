FIFA'dan Cüneyt Çakır'a konuşma yasağı

Dünyada en önemli hakem blog sitesi olarak kabul edilen "www.footballrefereeing.blogspot.com" tarafından 2012 yılının en iyi hakemi seçilen FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a, FIFA tarafından konuşma yasağı koyuldu.

MHK'nın bugün Antalya'da başlaması gereken, ancak hava koşulları nedeniyle programında erteleme olan ara hakem semineri için Madran Otel'de bulunan Cüneyt Çakır, DHA muhabirinin röportaj isteğini, "Konuşmak isterim ama FIFA bir engel koydu" diyerek geri çevirdi.

FIFA'nın Cüneyt Çakır üzerinde titizlikle durduğu ve sık sık konuşmasını istemediği belirtildi.

Hakemlerin medyada yıpratılmasını engellemek için böyle bir strateji belirleyen FIFA'nın, hakemlerden sadece futbola ve işlerine konsantre olmasını istediği ifade edildi.