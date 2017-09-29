FIFA'dan Cüneyt Çakır, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e görev

İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri\'nde görev alacak.

Cüneyt Çakır, Portekiz ile İsviçre takımları arasında 10 Ekim 2017 Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri B Grubu müsabakasını yönetecek.

Portekiz\'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum\'unda TSİ 21.45\'te başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Halis Özkahya, Fransa ile Belarus takımları arasında 10 Ekim 2017 Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

Fransa\'nın Saint-Denis şehrindeki Stade de France\'da TSİ 21.45\'te başlayacak müsabakada, Özkahya\'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Hüseyin Göçek ise İsveç ile Lüksemburg takımları arasında 7 Ekim 2017 Cumartesi günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

İsveç\'in başkenti Stockholm\'de bulunan Friends Arena\'da TSİ 19.00\'da başlayacak müsabakada, Göçek\'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.