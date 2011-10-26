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Spor

FIFA'dan Bursa Atatürk Stadı'nda inceleme BURSA (A.A)

26 Ekim 2011 17:29

-FIFA'dan Bursa Atatürk Stadı'nda inceleme BURSA (A.A) - 26.10.2011 - FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, 20 Haziran - 13 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'de yapılacak FIFA U-20 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı kentlerden biri olan Bursa'da inceleme yaptı. TFF yetkilileriyle Bursa'ya gelen 8 FIFA denetçisi, Bursa Atatürk Stadı'nı denetledi.  TFF Uluslararası Etkinlikler Departmanı Proje Sorumlusu Sami Çölgeçen, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, FIFA heyetinin ilk denetimini yaptığını, tüm statların 2013'e kadar birkaç kez daha incelemeden geçeceğini söyledi. FIFA U-20 Dünya Kupası'nın Türkiye tarihinin en büyük futbol organizasyonu olacağını belirten Çölgeçen, 24 takımın katılacağı turnuvada 52 maçın oynanacağını kaydetti. Çölgeçen, organizasyon için seçilmiş 6 şehir olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: ''Haliyle bu şehirlerden bir tanesi de hakiki bir futbol kenti olan Bursa. Bursa Atatürk Stadı'nın Şampiyonlar Ligi için zaten önemli bir hazırlık geçirmiş olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Rize ve Trabzon'u inceledik. Hiçbir stat yüzde 100 hazır değil. Eksiklikler tespit ediliyor. Bursa Atatürk Stadı'nda çok önemli eksiklikler yok. Üstesinden gelinir. Bizim bu turnuvada en önemli uğraşmamız gereken husus, mümkün olduğu kadar çok seyirciyi statlara çekebilmek. Tanıtım anlamında yapılacak çok işimiz var.'' Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Haluk Özkıyıcı da geçen yıl Bursa Atatürk Stadı'nı 67 günlük geceli gündüzlü bir çalışmayla Şampiyonlar Ligi organizasyonu için UEFA kriterlerine hazır hale getirdiklerini anımsattı. Geçen yıl Bursa Atatürk Stadı'nda dünya devlerini ağırladıklarını vurgulayan Özkıyıcı, ''Ancak stattaki çalışmalar nedeniyle tutuklanma süreci yaşadığını'' belirtti.

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