T24 LogoT24 Logo
Spor

FIFA'dan 'biber gazı' kararı

FIFA: Stadyumlar dışında biber gazlı müdahale olması durumunda maçlar durdurulabilir

02 Temmuz 2013 05:06

AP’nin haberine göre, Haziran ayı boyunca devam eden eylemler ve bu eylemlere yapılan biber gazlı müdahaleler sonucunda FIFA bir karar aldı. Dünya Kupası maçları sırasında stadyum dışındaki gösterilere biber gazlı müdahale olması durumunda, maçların durdurulabileceğini açıklayan FIFA, sporcuların sağlıklarını her şeyden önemli tuttuklarını ifade etti.
 
Stadyum içine kadar ulaşacak biber gazından herkesin kötü etkileneceğini vurgulayan FIFA, olayların haricinde Konfederasyon Kupası’nın çok başarılı geçtiğini ve Brezilya’da gerçekleşmesi planlanan Dünya Kupası’ndan çok umutlu olduklarını belirtti.
 

ETİKETLER

brezilyagösteridünya kupasıfifabiber gazı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24