FIFA'dan 'biber gazı' kararı

AP’nin haberine göre, Haziran ayı boyunca devam eden eylemler ve bu eylemlere yapılan biber gazlı müdahaleler sonucunda FIFA bir karar aldı. Dünya Kupası maçları sırasında stadyum dışındaki gösterilere biber gazlı müdahale olması durumunda, maçların durdurulabileceğini açıklayan FIFA, sporcuların sağlıklarını her şeyden önemli tuttuklarını ifade etti.

Stadyum içine kadar ulaşacak biber gazından herkesin kötü etkileneceğini vurgulayan FIFA, olayların haricinde Konfederasyon Kupası’nın çok başarılı geçtiğini ve Brezilya’da gerçekleşmesi planlanan Dünya Kupası’ndan çok umutlu olduklarını belirtti.