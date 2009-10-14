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Spor

FIFA'dan Azerbaycan bayrağına yasak

Bursa'da oynanacak tarihi maç öncesi FIFA'nın talimatı doğrultusunda, stada Azerbaycan bayrağı alınmayacağı açıklandı.

14 Ekim 2009 03:00

Bursa'da oynanacak tarihi maç öncesi FIFA'nın talimatı doğrultusunda, stada Azerbaycan bayrağı alınmayacağı açıklandı.

BURSA, ERMENİSTAN MAÇINA HAZIR


FIFA'nın, Bursa'da oynanacak maçta stada Türkiye-Ermenistan bayrakları dışında herhangi bir ülke bayrağının sokulmayacağı talimatının Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkililerinie bildirildiği açıklandı.

Kararın stat çevresinde görev yapan güvenlik güçlerine de aktarıldığı, bu çerçevede Türkiye ve Ermenistan bayrak ve flamalarının dışında içeriye bayrak ve flama alımının yapılmayacağı bildirildi.

FIFA, Azerbaycan bayrağı sokulmasını istemedi

Bu akşam Bursa'da oynanacak FIFA, Bursa Atatürk Stadı'na Türkiye ve Ermenistan bayrağı dışında herhangi bir bayrağın sokulmasını istemediği açıklamıştı.

FIFA Başkanı Michel Platini ile UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in, İstanbul'da bu konuyu görüştüğü belirtilmişti.

FIFA delegesi, Azerbaycan bayrağının stada sokulmaması için emniyet güçleriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bir ileri bir geri

Bilindiği gibi Bursa Valiliği daha önce stada Azerbaycan bayrağının sokulmayacağını açıklamış ancak dün bu karardan vazgeçilmişti.

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