-FIFA'DAKİ RÜŞVETTEN KOLTUKLARINI YİTİRDİLER ZÜRİH (A.A) - 21.10.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), isimleri rüşvet skandalına karışan yönetim kurulu üyeleri Amos Adamu ve Reynald Temarii'yi geçici olarak görevden aldı. İngiliz The Sunday Times gazetesinin, hafta sonu ''2018 ve 2022 dünya kupalarının ev sahibinin belirleneceği oylama öncesinde FIFA Yönetim Kurulu'nun iki üyesi, ABD'li lobiciler gibi davranan muhabirlerimizden rüşvet istedi'' iddiaları üzerine, dün FIFA Etik Komitesi toplandı. FIFA Etik Komitesi Başkanı Claudio Sulser, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Başkanı Reynald Temarii ile Batı Afrika Futbol Birliği Başkanı Amos Adamu'nun 30 günlüğüne görevden alındığını söyledi. Temarii ve Adamu'dan başka, iddialarla ilgisi bulunan eski yönetim kurulu üyeleri 4 faal FIFA çalışanının daha görevden uzaklaştırıldığını belirten Sulser, bu isimleri Tunuslu Slim Aloulou, Malili Amadou Diakite, Tongalı Ahongalu Fusimalohi ve Botsvanalı İsmail Bamci olarak sıraladı. Son kararın, 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak toplantıların ardından açıklanacağını ifade eden Sulser, şike skandalına karışan isimlerin kendilerini savunabilmeleri için uygun ortamı yaratacaklarını, açık duruşma yapmayıp, bu insanların haklarına saygı göstereceklerini söyledi. Sulser, ''Ancak FIFA ahlakını, imajını ve futbolu korumak adına sıfır tolerans göstereceğiz. Futbolculara, profesyonellere, amatörlere ve futbolu sadece eğlenmek adına oynayanlara saygı duymak zorundayız'' diye konuştu. -BLATTER: ''FUTBOL İÇİN HAZİN BİR GÜN''- FIFA Başkanı Sepp Blatter, dünkü toplantının sonunda, olayla ilgili düşüncelerini, ''Futbol için hazin bir gün'' sözleriyle özetledi. Blatter, FIFA Başkanı olarak görevinin, futbolun itibarını ve birliği, şikeden ve yanlış davranışlardan korumak olduğunu ifade etti. -2 ARALIK TARİHİNDE ERTELEME YOK- Skandalın ortaya çıkmasının ardından, 2018 ve 2022 dünya kupalarının ev sahiplerinin açıklanacağı 2 Aralık tarihinin ertelenmesi gündeme gelmişti. Söz konusu tarihte bir değişiklik olmayacağını belirten FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, ''2018 ve 2022 dünya kupaları için ev sahipliği süreci zamanlama açısından mükemmel yürüyor. Ev sahibi ülkenin açıklanacağı tarihin ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil'' dedi.