-FIFA'DA RÜŞVET SKANDALI BÜYÜYOR MIAMI (A.A) - 10.06.2011 - Surinam Futbol Federasyonu Başkanı Louis Giskus, kendilerine içinde 40 bin dolar bulunan bir zarf hediye edildiğini öne sürerek, FIFA başkanlığına aday olan ve hakkındaki suçlamalar üzerine yarıştan çekilen Asya Futbol Konfederasyonunun eski başkanı Muhammed Bin Hammam hakkındaki iddiaları güçlendirdi. FIFA'nın konuya ilişkin soruşturmasında başvurduğu isimlerden biri olan Giskus, Reuters'a açıklamasında, içinde para bulunan zarfın kendilerine Bin Hammam ile yaptıkları görüşmenin ardından iletildiğini ve bu meblağın yanı sıra bir dizüstü bilgisayar ile bir projektör verildiğini iddia etti. Durumu FIFA'ya bildirdiklerini dile getiren Giskus, ''Para bankadaki hesabımızda. FIFA bize ne yapılacağını söyleyene kadar hediyeleri kullanmamaya ve parayı bankada tutmaya karar verdik. Bize, projektör ile dizüstü bilgisayarın CONCACAF'ın, paranın ise Karayipler Futbol Birliğinin (CFU) hediyesi olduğu söylendi'' dedi. Hediyelerin, sonradan yetkileri alınan CFU yetkilisi Jason Silvester tarafından dağıtıldığını öne süren Giskus, ''Jason Sylvester'a, paranın ne için olduğunu sordum. O da yardımın, Surinam'da futbolun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapıldığını söyledi'' ifadesini kullandı. Surinam Futbol Federasyonu Başkanı, FIFA'nın soruşturmasında tam işbirliği yaptıklarını ve talep edilmesi halinde paranın FIFA'ya teslim edileceğini kaydetti.