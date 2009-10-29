FİFA'da en çok dosya Türkiye'nin

Futbol Federasyonu eski Başkanı ve UEFA Tahkim Kurulu Üyesi Levent Bıçakcı, FIFA'da en çok dosyası olan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Bıçakcı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) her Türk takımın davası olduğunu belirterek, ''FIFA'da en çok dosyası olan ülke Türkiye. Biz genelde haksız olduğumuz için sonuç aleyhimize oluyor'' dedi.

Türkiye'deki kulüplerin zamanında, yeterince incelemeden sözleşme imzaladığını anlatan Bıçakcı, ''Kulüplerdeki avukatlar sözleşme aşamasında devreye giremiyor mu'' sorusu üzerine, ''Giremiyorlar, çünkü her şey oldu bittiye, aceleye geliyor. Basın önünde işler bitiyor. Dolayısıyla sağlam bir zemine oturmuyor'' diye konuştu.



-'YÖNETİCİLER GİBİ HAREKET ETSELER''-



Levent Bıçakcı, CAS'taki davaların artmasıyla ilgili, ''CAS'taki davalarımızın artmasının sebebi yöneticilerimizin bilgisizliği'' dedi.

Burada en büyük zararı yine kulüplerin gördüğünü dile getiren Bıçakcı, şöyle devam etti:

''Yöneticilerimiz normal bir şirketteki veya kurumdaki yöneticiler gibi hareket etseler, yani bir sporcu veya antrenörle sözleşme yaparken, imzalanmadan önce bir hukukçuya danışsalar, sözleşmenin koşullarını inceleseler, objektif bir sözleşme yapsalar, CAS'ta bu kadar davamız olmaz. Yaptıkları sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirseler, oyuncuların parasını süresinde ödeseler yine CAS'ta bu kadar davamız olmaz. Tabii yine burada en büyük zararı kulüplerimiz görüyor.''

Levent Bıçakcı, ''Kulüpler ders almış mıdır'' sorusu üzerine, ''Sanmıyorum, hala günü kurtarma politikası sürdüğü için iş devam ediyor. En son mesela Galatasaray'ın Ribery olayı. Galatasaray'ın Ribery'deki zararı çok büyük. Fransa'nın Metz Kulübü'ne de para ödendi'' dedi.



-LUİS ARAGONES-



İspanyol basınında, Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmesi feshedilen Luis Aragones'in CAS'a başvurduğu şeklindeki haberlerin hatırlatılatılarak, ''Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Del Bosque'de yaşadığı sıkıntıyı yaşar mı'' sorusu üzerine de Bıçakcı, ''Beşiktaş maalesef bütün antrenörlerinde aynı sıkıntıyı yaşadı. Fenerbahçe de eğer 2 yıllık sözleşme yaptı, bir yıl içinde sözleşmesini haksız olarak feshettiyse aynı sıkıntıyı yaşayacaktır'' diye konuştu.