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Spor

FIFA zirvesi İstanbul’da yapılacak

FIFA Başkanı Infantino’da zirveye katılacak

22 Kasım 2017 15:16

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Zirveye, FIFA Başkanı Infantino da katılacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanı sıra üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılacağı toplantıya, Beşiktaş'ta bulunan Shangri-La Bosphorus Otel ev sahipliği yapacak.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan etkinlikte, stratejik konuları görüşme, tartışma platformu oluşturma, münazara ve bilgi alışverişi için bir araya gelinecek.

Zirvenin ardından, FIFA Başkanı Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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