FIFA yöneticilerine baskın



Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yöneticilerinin yolsuzluğa karıştığı zannıyla perşembe sabahı İsviçre'deki bir otele polis operasyonu düzenlendiği haberini doğruladı. FIFA'nın açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı'nın talebiyle operasyon düzenlendiğinden bilgileri olduğu belirtildi.

İsviçre polisi de baskında iki kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan yöneticilerin milyonlarca dolarlık rüşvet skandalına karıştıkları iddia ediliyor.

New York Times gazetesindeki haberde de baskının Zürih'in Baur au Lac oteline düzenlendiği bilgisine yer verildi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre saat 6 sularında çok sayıda kişi bir minibüsle otelin garajına girdi.

Mayıs ayında da aynı oteldeki bir FIFA toplantısı sırasında polis tarafından arama yapılmış ve çok sayıda FİFA yöneticisi gözaltına alınmıştı. FIFA'nın Zürih'teki merkezinde devam eden yürütme kurulu toplantısında, krizdeki federasyonlar birliği ile ilgili reform önerileri ele alınıyor.