T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

FIFA yöneticilerine baskın

İsviçre polisi, FIFA yöneticilerinin kaldığı lüks bir otele baskın düzenledi. Operasyonda iki kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

03 Aralık 2015 12:16


Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yöneticilerinin yolsuzluğa karıştığı zannıyla perşembe sabahı İsviçre'deki bir otele polis operasyonu düzenlendiği haberini doğruladı. FIFA'nın açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı'nın talebiyle operasyon düzenlendiğinden bilgileri olduğu belirtildi.

İsviçre polisi de baskında iki kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan yöneticilerin milyonlarca dolarlık rüşvet skandalına karıştıkları iddia ediliyor.

New York Times gazetesindeki haberde de baskının Zürih'in Baur au Lac oteline düzenlendiği bilgisine yer verildi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre saat 6 sularında çok sayıda kişi bir minibüsle otelin garajına girdi.

Mayıs ayında da aynı oteldeki bir FIFA toplantısı sırasında polis tarafından arama yapılmış ve çok sayıda FİFA yöneticisi gözaltına alınmıştı. FIFA'nın Zürih'teki merkezinde devam eden yürütme kurulu toplantısında, krizdeki federasyonlar birliği ile ilgili reform önerileri ele alınıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FIFAFutbol Federasyonları BirliğiABD Adalet BakanlığıYork TimesZürih BaurLacFİFAZürihDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24