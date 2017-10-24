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Spor

FIFA yılın futbolcusunu belirledi: Cristiano Ronaldo

Yılın en iyi 11'inde 5 Real Madridli futbolcu yer aldı

24 Ekim 2017 02:09

FIFA, yılın futbolcusu olarak Real Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu seçti.

FIFA'nın, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği törende 2017 yılının en iyileri belli oldu. FIFA yılın futbolcusu ödülü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verildi.

Habertürk’te yer alan habere göre öte yandan FIFA ve FIFPro, 2017 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

Yılın en iyi 11'inde Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yer aldı.

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