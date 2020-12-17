FIFA Yılın Futbolcusu ödülü Robert Lewandowski'nin!

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, FIFA Yılın Futbolcusu seçildi.

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlendi.

FIFA Yılın Kadın Kalecisi ödülü Lyon'un kalecisi Sarah Bouhaddi'nin oldu. FIFA Yılın Erkek Kaleci ödülünün sahibi ise Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer oldu.

FIFA, yılın en güzel golüne verdiği Puskas ödülünü Premier Lig'de Burnley'e attığı golle Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son'a verdi.

Kadın futbolunda Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi, Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman oldu. Yılın Erkek Teknik Direktörü de Liverpool'la son 2 sezonda kazanılmadık kupa bırakmayan Alman teknik adam Jürgen Klopp oldu.

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi maç sırasında yaptığı ilk yardım müdahalesiyle rakibinin hayatını kurtaran Mattia Agnese oldu.

FIFA FIFPRO Yılın En İyi Kadın 11'i şöyle:

C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe.

FIFA Yılın En İyi Erkek 11'i şu oyunculardan oluştu:

Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo.

Manchester City forması giyen İngiliz milli futbolcu Lucy Bronze, FIFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildi.

Geçen sezon durdurulamayan Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, FIFA Yılın Erkek Futbolcusu ödülünün sahibi oldu. 32 yaşındaki Lewandowski'ye ödülünü FIFA Başkanı Gianni Infantino verdi.

Geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni ve Bundesliga'yı da kazanan Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin önüne geçerek ödüle uzandı.