-FIFA yılın en iyilerini seçti ZÜRİH (A.A) - 09.01.2012 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Barcelona Teknik Direktörü Josep Guardiola'yı ''yılın teknik direktörü'' seçti. FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde, futbolda 2011 yılının ''en iyi''lerinin seçildiği ödül töreninde, 41 yaşındaki Guardiola ''Yılın Teknik Direktörü'' unvanına layık görüldü. Barcelona, İspanyol teknik adamın yönetiminde 2011'de 5 kupa almıştı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu oldu. Ödülün adayları arasında, Manchester United'ın İskoç teknik direktörü Alex Ferguson ve Real Madrid'in Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho da bulunuyordu. Zürih'teki ödül töreninde en iyi futbolcuya verilen Altın Top ödülü de Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi'nin oldu. ''Yılın en iyi kadın futbolcusu'' unvanı ise Japon Homare Sawa'ya gitti. 2011'de Dünya Şampiyonu olan Japonya'nın kadrosunda yer alan Sawa, 2006 yılından bu yana bu ödüle ambargo koyan Brezilya Milli Takımı oyuncularından Marta'yı geride bırakmayı başardı. Törende, yılın golüne verilen ''Puşkaş Ödülü'', Flamengo'ya attığı golle Santos'da forma giyen Brezilyalı Neymar'ın oldu.