FIFA yılın en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2016 yılının en iyi erkek futbolcusu için belirlediği 23 kişilik aday listesini açıkladı. Mesut Özil de listede yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol Komitesi tarafından oluşturulan listede, İspanya 1. Futbol Ligi'nden (La Liga) ve İngiltere Premier Lig'den onar, Almanya Birinci Futbol Ligi'nden (Bundesliga) 2 ve İtalya Birinci Futbol Ligi'nden (Serie A) 1 oyuncu yer aldı.

Erkeklerde yılın en iyi futbolcu ödülünün adayları şöyle:

Sergio Agüero (Manchester City)

Gareth Bale (Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

Andres Iniesta (Barcelona)

N'Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Riyad Mahrez (Leicester City)

Lionel Messi (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Neymar (Barcelona)

Mesut Özil (Arsenal)

Dimitri Payet (West Ham United)

Paul Pogba (Manchester United)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Alexis Sanchez (Arsenal)

Luis Suarez (Barcelona),

Jamie Vardy (Leicester City)

FIFA'nın internet sitesinde başlatılan oylama süreci, bu kategoride 22 Kasım'da sona erecek ve son üçe kalacak adaylar 2 Aralık'ta duyurulacak.

En iyi erkek futbolcu, 9 Ocak 2017'de İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek törende açıklanacak.