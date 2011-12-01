-FIFA Yılın 11'i adayları belirlendi ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Yılın 11'i adaylarını belirledi. FIFA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 55 aday arasında 11 Barcelona, 10 Real Madrid'li futbolcu bulunuyor. 50 bin profesyonel futbolcunun oylarıyla, 9 Ocak 2012'de Zürih'de belirlenecek FIFA Yılın 11'i adayları arasında, son dünya kupası şampiyonu İspanya'dan 12, Brezilya'dan 8 futbolcu yer alıyor. Adayların listesi şöyle: Kaleciler: Gianluigi Buffon (İtalya/Juventus), Iker Casillas (İspanya/Real Madrid), Manuel Neuer (Almanya/Bayern Münih), Victor Valdes (İspanya/Barcelona), Edwin van der Sar (Hollanda/Manchester United) Savunma: Eric Abidal (Fransa/Barcelona), Daniel Alves (Brezilya/Barcelona), Ricardo Carvalho (Portekiz/Real Madrid), Ashley Cole (İngiltere/Chelsea), Patrice Evra (Fransa/Manchester United), Rio Ferdinand (İngiltere/Manchester United), Vincent Kompany (Belçika/Manchester City), Philipp Lahm (Almanya/Bayern Münih), Lucio (Brezilya/İnter Milan), David Luiz (Brezilya/Chelsea), Maicon (Brezilya/İnter Milan), Marcelo (Brezilya/Real Madrid), Alessandro Nesta (İtalya/Milan), Pepe (Portekiz/Real Madrid), Gerard Pique (İspanya/Barcelona), Carles Puyol (İspanya/Barcelona), Sergio Ramos (İspanya/Real Madrid), Thiago Silva (Brezilya/Milan), John Terry (İngiltere/Chelsea), Nemanja Vidic (Sırbistan/Manchester United) Orta saha: Xabi Alonso (İspanya/Real Madrid), Gareth Bale (Galler/Tottenham), Sergio Busquets (İspanya/Barcelona), Cesc Fabregas (İspanya/Barcelona), Andres Iniesta (İspanya/Barcelona), Kaka (Brezilya/Real Madrid), Frank Lampard (İngiltere/Chelsea), Nani (Portekiz/Manchester United), Mesut Özil (Almanya/Real Madrid), Andrea Pirlo (İtalya/Juventus), Bastian Schweinsteiger (Almanya/Bayern Münih), David Silva (İspanya/Manchester City), Wesley Sneijder (Hollanda/İnter Milan), Yaya Toure (Fildişi/Manchester City), Xavi (İspanya/Barcelona) Forvet: Lionel Messi (Arjantin/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portekiz/Real Madrid), Wayne Rooney (İngiltere/Manchester United), David Villa (İspanya/Barcelona), Samuel Eto'o (Kamerun/Anji Mahaçkala), Sergio Agüero (Arjantin/Manchester City), Neymar (Brezilya/Santos), Didier Drogba (Fildişi/Chelsea), Zlatan İbrahimoviç (İsveç/Milan), Luis Suarez (Uruguay/Liverpool), Radamel Falcao (Kolombiya/Atletico Madrid), Edinson Cavani (Uruguay/Napoli), Karim Benzema (Fransa/Real Madrid), Mario Gomez (Almanya/Bayern Münih), Robin van Persie (Hollonda/Arsenal)