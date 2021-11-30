FIFA, yarı otomatik ofsayt teknolojisini 2021 Arap Kupası'nda test edecek

FIFA, yarı otomatik ofsayt teknolojisini başlayacak 2021 Arap Kupası'nda test edecek.

Baş Hakem Görevlisi Pierluigi Collina, turnuvanın FIFA tarihindeki en önemli özelliğin testini temsil edeceğini söyledi. Uzuv takibine dayalı bir teknoloji olan yarı otomatik ofsayt teknolojisi, saha hakeminin son kararını almadan önce VAR sistemine ofsayt hakkında bilgi sağlayacak.

FIFA Futbol Teknolojisi ve İnovasyon Direktörü Johannes Holzmueller yaptığı açıklamada, "Her stadyumun çatısı altında bir kamera kurulumumuz olacak. Videodan çıkarılan izleme verileri VAR odasına gönderilecek, hesaplanan ofsayt çizgisi ile hakemlere neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntü akışı sağlanacak.”

FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, Nisan ayında yaptığı açıklamada, organizasyonun teknolojiyi gelecek yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda uygulamaya hazır olmasını umduğunu söylemişti.

Mart ayında, Hollandalı eski futbolcu Marco van Basten, futbolun yetkililerini ofsayt kuralını kaldırmayı düşünmeye çağırdı ve sporun ofsayt kuralı olmadan daha iyi olacağını söyledi.