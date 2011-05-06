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Spor

FİFA üç kıtada şike soruşturması başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA'nın şikeyle mücadele için küresel bir soruşturma başlattığını aktardı.

06 Mayıs 2011 03:00

T24- İngiliz Daily Telegraph, birinci sayfasından duyurduğu özel haberinde, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA'nın şikeyle mücadele için küresel bir soruşturma başlattığını aktardı.




Daily Telegraph'ta yayımlanan habere göre, FİFA, üç kıtada bazı milli takımların oynadıkları hazırlık maçları mercek altına aldı. Yetkililer, bazı kişilerin en az 10 bin dolar civarında gelir karşılığında bazı maçların sonuçlarını etkilediklerine inanıyor.

''Finlandiya'dan Tayland'a.. sahte takımlar, hayalet maçlar ve gözükara penaltı kararları...'' diyor gazete.

İncelemeye alınan hazırlık maçlarından ikisine Antalya evsahipliği yapmış habere göre.
Litvanya'yla Bolivya arasında 2-1; Bulgaristan'la Estonya arasında 2-2 biten hazırlık maçlarını şaibeli buluyor FİFA.

9 Şubat'ta Merdan Stadı'nda arka arkaya oynanan maçlardaki bütün goller penaltıdan atılmış, hatta maçın hakemi kaçan penaltıyı tekrarlattırmıştı.

Kuşkuların odağında ise, maçların Macar ve Bosna federasyonlarına bağlı hakemleri yer alıyor.

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