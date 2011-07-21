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Spor

FIFA, Türkiye'de şike bağlantıları tespit etti

FIFA Güvenlik Komitesi Başkanı Chris Eaton, “Biz de Türkiye’de bazı bağlantılar tespit ettik.

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - FIFA Güvenlik Komitesi Başkanı Chris Eaton, “Biz de Türkiye’de bazı bağlantılar tespit ettik. Bilgileri, kesinleştirdikten sonra 3 hafta içinde Türk yetkililerle paylaşacağım. Bu konuda TFF ve Türk polisi ile çalışmak istiyorum. Hatta polise ilgi çekecek bilgiler verdim” dedi.




AHaber kanalına konuşan FIFA Güvenlik Komitesi Başkanı Chris Eaton, Türkiye’nin gündemine oturan şike depremiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Eaton, “Türkiye de bazı bağlantılar tespit edildi. Bu bağlantıları yetkililerle paylaşmayı planlıyorum. Bilgileri kesinleştirdikten sonra 3 hafta içinde Türk yetkililerle de paylaşacağım. Bu konuda TFF ve Türk polisi ile çalışmak istiyorum. Eğer bir suç önüme gelirse, benim görevim bunu yetkililere ulaştırmaktır. Türk polisiyle de bazı toplantılarımız oldu, onların ilgisini de çekecek bilgiler verdim” diye konuştu.



“Ciddiye alıyoruz"


Chris Eaton, bu konudaki bir kamuoyu açıklamasının doğru olmayacağını belirtip “Birçok ülkeden bilgi elde ettik. Tabii ki spesifik bilgiler vermeyeceğim ama olayı çok ciddiye aldığımızı söylemeliyim. Sayın Blatter da söylemişti. Hiçbir şekilde suçluların futbola bulaşmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


FIFA Güvenlik Komitesi Başkanı, verilebilecek cezalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk yetkililerle konuşmadan size bir şey söylemem. Söyleyebileceğim tek şey; Singapur’da şike soruşturmasında bir kişi hapse mahkum edildi. Bence Türk futbolu daha iyi olacak. Polis soruşturmasının sonuçlarını görüyorum. Federasyonun kararı önemli değil ama Türkiye kendini çok güçlü bir davaya adamış olacak, bu da sağlıklı bir geleceğe işaret ediyor.”

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