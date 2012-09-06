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Spor

FIFA Türkiye-Hollanda maçında siyah banta izin verdi

FIFA Türkiye'nin Hollan'da maçında ölen askerler ve futbolcu Ediz için siyah bant takmasına izin verdi

06 Eylül 2012 22:52

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yarın oynanacak olan Hollanda maçında şehitlerimiz ve hayatını kaybeden Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyaroğlu için siyah bant takılmasına, saygı duruşu yapılmasına FIFA tarafından izin verildiğini açıkladı.

UEFA daha önce Milli takımımızın oydanığı Moldova maçında ve Fenerbahçe'nin Spartak Moskova maçında takımlarımızın maça siyah bantla çıkmasına ve saygı duruşu yapılmasına izin vermemişti. Aynı UEFA, Türkiye için bu kararı vermesine karşın Afganistan'da hayatını kaybeden İtalyan askeri için Almanya-İtalya maçına futbolcuların siyah bantla çıkmasına müsade etmiş ve tepki toplamıştı. 
 
Fakat FIFA'dan aynı karar çıkmadı ve yarın oynanacak olan Dünya Kupası Grup Eleme maçında Milli Takımımız, Hollanda karşısına siyah bantla çıkacak ve maç öncesinde hem Ediz hem de şehitlerimiz için 1 dakika saygı duruşunda bulunulacak. 
 

 

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