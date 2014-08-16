FIFA teknolojiyi futbola sokuyor; tartışmalı pozisyonlar maç içinde ekrandan izlenecek

FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter, futbol dünyasında uzun zamandır tartışılan tekrarları izleyerek karar verme teknolojisinin kısa süre içinde hayata geçirilebileceğini belirtti.

BBC muhabiri Richard Conway'e konuşan ve hakemlerin üzerindeki yükün azaltılması gerektiğini kaydeden FIFA Başkanı, "Futbolu daha güvenilir ve saydam yapmalıyız. Hakemleri zor görevlerinde desteklememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hakemlerin tekrar izleme hakkının dışında, teknik direktörlerin de maç başına 2 itiraz hakkını elde etmesini düşünüldüğü kaydedildi. Teknolojinin hayata geçirilmesi öncesinde görüntü izleme konusunda eğitim verileceği de ifade edildi.