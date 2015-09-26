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Spor

FIFA tarihi belirledi; 2022 Dünya Kupası kış aylarında izlenecek

Turnuvanın final maçının Katar'ın Ulusal Günü olan 18 Aralık'ta oynanacağı bildirildi

26 Eylül 2015 02:05

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın tarihini 21 Kasım - 18 Aralık olarak belirledi. Katar'da yapılacak organizasyonun hava sıcaklıkları nedeniyle haziran-temmuz aylarında yapılmasına olumlu bakılmıyordu. FIFA'nın kararından sonra Dünya Kupası kış aylarında izlenecek. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen FIFA İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası'nın 28 gün sürmesinin planlandığı ve final maçının Katar'ın Ulusal Günü 18 Aralık'ta oynanacağı bildirildi.

Katar'daki hava sıcaklıklarının futbolcuların ve taraftarların sağlığı açısından tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 2022 Dünya Kupası'nın haziran-temmuz aylarında düzenlenmesine olumlu bakılmıyordu.
 

Öte yandan, FIFA, sığınmacı krizi nedeniyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne 1 milyon dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmayı başaran sığınmacı sayısının yarım milyona yaklaştığını ve bunların 200 bin kadarının Suriyeli olduğunu belirtmişti.

 

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