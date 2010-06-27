FIFA: Şu ana kadar dopingli oyuncuya rastlamadık

T24 - FIFA, şu ana kadar gerçekleştirilen doping kontrollerinde hiçbir oyuncuda doping rastlanmadığını bildirdi. Maçların fair play çerçevesinde geçmetiğine ve hakemlerin sakatlanma riskinin bulunduğu pozisyonlarda kartlarını kullanmaktan çekindemdiğini belirten FIFA yetkililerinden Jiri Dvorak, 2010'da önceki turnuvalara göre maç başına sakatlanan oyuncu ortalamasının daha az olduğunu söyledi.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'ndan önce ve kupa sırasında yapılan doping kontrolü sayısının 452 olduğunu ve hiçbir oyuncuda dopinge rastlanmadığı açıkladı.



FIFA yetkililerinden Jiri Dvorak, yaptığı açıklamada, ''Kupa başlamadan önce 256 doping testi yaptık. Kupa başlayınca da 196 doping kontrolü yapıldı. Şu ana kadar yapılan tüm testler negatif çıktı'' dedi.





'Maç başına sakatlanan oyuncu sayısı 2'





Dopingdeki azalmanın yanı sıra FIFA, güney Afrika'daki maçlarda sakatlık geçiren futbolcuların sayısının diğer kupalarla kıyaslandığında daha az olduğunu da bildirdi.



FIFA yetkililerinden Jiri Dvorak, yaptığı açıklamada, ''2002'de maç başına sakatlanan oyuncu sayısı 2,7'ydi. 2006'da bu sayı 2,3'e düştü. 2010 Dünya Kupası'nda şu ana kadar bu sayı maç başına 2'' diye konuştu.





Hakemler kartlarını tereddüt etmeden kullanıyor





Bu ilerlemeyi takımların kupaya daha iyi hazırlanmalarına bağlayan Dvorak, özellikle temasa bağlı olmayan sakatlıklarda büyük azalma görüldüğünü belirtti.



Turnuvada maçların ''fair-play'' çerçevesinde oynanmasının da sakatlık oranını azalttığını kaydeden Dvorak, ''Hakemler de rakibin sağlığını tehdit edecek hamlelerde, sarı ve kırmızı kartlarını kullanmakta tereddüt etmiyor'' diye konuştu.





