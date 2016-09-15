FIFA sıralamasında Türkiye 2 sıra geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 19'unculuktan 21'inciliğe geriledi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 27, Ukrayna 29, Finlandiya 84, Kosova ise 168. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamanın ilk 10'unda Arjantin liderliğini, Belçika ikinciliğini sürdürürken, Almanya ise Kolombiya'nın üstüne çıkarak, ilk 3'e girdi. Brezilya da, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ve Ekvador karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 5 sıra yükselerek, 4'üncülüğü Kolombiya ile paylaştı.

İspanya ve İtalya'nın sıralamada gerilemesinin ardından Uruguay ve Galler listenin ilk 10 takımı arasına adını yazdırdı.

Öte yandan, 35 basamak birden atlayan Bolivya, 75. sıraya yerleşerek, ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülke milli takımları şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim

1 Arjantin 1646 -

2 Belçika 1369 -

3 Almanya 1347 1

4 Kolombiya 1323 -1

5 Brezilya 1323 5

6 Şili 1284 -1

7 Portekiz 1228 -1

8 Fransa 1188 -1

9 Uruguay 1173 3

10 Galler 1161 1