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Spor

FIFA sıralamasında 12. sıraya gelirledik

FIFA'nın ekim ayı sıralamasında Türkiye, 12 sıra birden düşerek 39.sıraya yerleşti. Sıralamada Brezilya liderliğini sürdürdü.

17 Ekim 2009 03:00

FIFA'nın ekim ayı sıralamasında Türkiye, 12 sıra birden düşerek 39.sıraya yerleşti. Sıralamada Brezilya liderliğini sürdürdü.

FIFA’nın ekim ayı sıralamasında Türkiye, 12 sıra birden geri düşerek 39.oldu.

Dünya Kupası elemelerinde finallere katılamayan A Milli Takımın aldığı başarısız  sonuçların ardından Türkiye, FIFA’nın ekim ayı sıralamasında 12 sıra birden düşerek 737 puanla 39.sıraya yerleşti.

Sıralamada birinciliği 1632 puanla Brezilya sürdürürken, İspanya 1629 puanla ikinci. Hollanda 1340 puanla üçüncü. İtalya 1215 puanla dördüncü. 1161 puanla Almanya beşinci oldu.

Bu sıralamanın ardından Dünya Kupası elemelerinde seri başı ve rakipleri de belli oldu. Buna göre Fransa, Portekiz, Rusya ve Yunanistan pazartesi günü yapılacak Dünya Kupası elemeleri play-off kura çekimlerinde seri başı olacak. Rakipleri ise İrlanda, Slovenya, Ukrayna ve Bosna Hersek.

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