FIFA, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı

FIFA, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı Dünya Kupası elemelerinden ihraç kararı almadı ancak bunun bir seçenek olarak kaldığını açıkladı. FIFA, Rusya ismi ve milli marşına karşılaşmalarda izin vermeyeceğini, bunun yerine takımın ülkenin futbol federasyonunun kısaltması olan "RFU" kısaltmasını kullanabileceğine karar verdi.

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı yaptıkları kınama yenilenirken, Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar sıralandı.

“Şiddet asla bir çözüm değildir” denilen açıklamada FIFA, Ukrayna’da olanlardan etkilenen tüm insanlarla dayanışma içinde olduğunu yineledi. UEFA ile koordineli olarak düzenlenen toplantıya, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve altı Konfederasyon Başkanı’nın dahil olduğu FIFA Konseyi Bürosu katılırken, alınan acil önlemler hakkında duyuru yapıldı.

FIFA’nın aldığı kararlar şu şekilde:

-Rusya’nın ev sahibi olduğu maçlar tarafsız bölgede ve seyircisiz oynanacak. Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak.

-Rusya’yı temsil eden üye dernek “Rusya” değil, “Rusya Futbol Birliği” adı altında maçlara katılabilecek.

-Rusya Futbol Birliği takımlarının katıldığı maçlarda Rusya bayrağı veya marşı kullanılmayacak.

Ek yaptırımlar gelebilir

FIFA, durumun hızla düzelmemesi durumunda yakın gelecekte uygulanacak olası müsabakalardan ihraç etme de dahil olmak üzere ek önlem veya yaptırımları belirlemek için IOC, UEFA ve diğer spor organizasyonları ile diyaloğunu sürdüreceğini de duyurdu.

FIFA’nın yayınladığı bildiride, “Daha da önemlisi, FIFA, spor hareketinin bu konudaki kararlarında birlik olması gerektiğine ve sporun bir barış ve umut faktörü olmaya devam etmesi gerektiğine kuvvetle inanmaktadır” denildi.

Dünya Kupası maçları hakkında

Öte yandan 2022 Dünya Kupası eleme maçları için Rusya ile karşılaşacak olan İsveç, Çekya ve Polonya’nın futbol federasyonları, Rusya’ya gitmeyeceklerini açıklamışlardı. Üç ülkenin federasyonu, FIFA’nın konuya bir çözüm bulması gerektiğini belirten bir bildiri yayınlamıştı. Bu konuya da değinen FIFA, “Yaklaşan FIFA Dünya Kupası 2022 elemeleriyle ilgili olarak FIFA, Polonya Futbol Federasyonu, Çekya Futbol Federasyonu ve İsveç Futbol Federasyonu tarafından sosyal medya aracılığıyla ifade edilen kaygıları dikkate aldı. Şimdiden herkesle iletişime geçildi. FIFA, birlikte uygun ve kabul edilebilir çözümler bulmak için yakın temas halinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.