FIFA, rakibini ısıran Luis Suarez'e ağır ceza verdi

Dünya Kupası'nda Uruguay'ın İtalya'yı 1-0 yenip turnuva dışına ittiği maçta rakibi Chiellini'yi ısıran Luis Suarez'e FIFA'dan ağır ceza geldi.

FIFA Disiplin Kurulu, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen yıldız oyuncuyu 9 milli maçtan ve 4 ay futboldan men etti.

Suarez'in 4 ay boyunca stadyumlara dahi girmesi yasak.

Chiellini, Suarez'in yeşil sahada ısırdığı ilk isim değil. Daha önce Hollanda'da Ajax forması giyerken, 2011 yılında oynanan Feyenoord maçında Otman Bakkal'ı boynundan ısıran Suarez, bu huyundan Premier Lig'de de vazgeçmedi.

Suarez, Chelsea'nin Sırp oyuncusu Branislav Ivanovic'i de kolundan ısırmıştı. Suarez o olay sonrası İngiltere Futbol Federasyonu'nda 10 maç ceza almıştı.