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Spor

FIFA, NİJERYA'NIN ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI ZÜRİH (A.A)

05 Ekim 2010 13:25

-FIFA, NİJERYA'NIN ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALDI ZÜRİH (A.A) - 05.10.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Nijerya Futbol Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı. FIFA'dan yapılan açıklamada, komite toplantısında, hükümetin spora müdahale ettiği gerekçesiyle, Nijerya Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, federasyon yöneticilerine yönelik kararların, yetkililerin, hükümetin idaresindeki Ulusal Spor Komisyonu'nun talimatları neticesinde görevden alınmalarının ve benzeri müdahalelerin, Nijerya Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınmasına neden olduğu belirtildi. Karara göre, Nijerya'nın, Afrika Kupası'na katılamayacak olması hemen hemen kesinlik kazanıyor. Nijerya milli takımı, Afrika Kupası eleme grubunda pazar günü Gine ile ikinci maçını oynayacaktı.

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