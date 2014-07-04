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Spor

FIFA Maradona'nın akreditasyonunu iptal etti

Folha do Sao Poulo gazetesinde yer alan haberde Maradona ne gazeteci ne de VIP statüsünde stada girebilecek

04 Temmuz 2014 21:29

FIFA, Diego Maradona'nın Arjantin maçlarını izlemesin yasakladı. Maradona stada normal yollardan bilet alarak girebilecek.

Hürriyet'te yer alan haberde Maradona ve FIFA arasındaki gerginlik Uruguaylı oyuncu Suarez'e verilen cezadan sonra Arjantinli yıldızın, "Çocuğun hayatını bitirmeye çalışan mafya örgütlenmesi" sözleriyle iyice tırmanmıştı.

FIFA da önemli bir yeri olan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Julio Grondona ile arasının oldukça bozuk olması ve her fırsatta birbirlerini sert sözlerle eleştirmeleri de Arjantin basınında en fazla çıkan haberler arasında yer alıyor. Grondona'nın yasaklama kararında önemli rolü olduğu düşünülüyor.

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