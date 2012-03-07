FIFA listesinde Türkiye 7 sırala geriledi

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında İspanya, zirvedeki yerini bu ay da korudu. Bir önceki listenin 25. sırasında bulunan Türkiye ise 7 basamak geriledi ve 747 puanla 32. sırada gösterildi.

FIFA tarafından bugün yayımlanan listede İspanya, 1561 puanla ilk sırada gösterilirken, 1379 puanı bulunan Hollanda, ikinci sırayı Almanya'dan devraldı. Arjantin ise puanını 1102'ye çıkarttı ve 8. sıraya yükselerek kendisine yine ilk 10 içinde yer buldu.

Bir önceki listenin 25. sırasında bulunan Türkiye ise 7 basamak geriledi ve 747 puanla 32. sırada gösterildi.

Listedeki ilk 20 ülke, puanları ve bir önceki durumları şöyle:



1- (1) İspanya 1561

2- (3) Hollanda 1379

3- (2) Almanya 1332

4- (4) Uruguay 1289

5- (7) Brezilya 1157

6- (5) İngiltere 1121

7- (6) Portekiz 1106

8- (11) Arjantin 1102

9- (8) İtalya 1062

10-(9) Hırvatistan 1049

11-(10) Danimarka 1025

12-(13) Rusya 1003

13-(14) Yunanistan 953

14-(12) Şili 950

15-(15) Fildişi Kıyısı 944

16-(17) Fransa 938

17-(18) İsveç 926

18-(16) İsviçre 891

19-(20) İrlanda 872

20-(22) Avustralya 868