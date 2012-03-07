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Spor

FIFA listesinde Türkiye 7 sırala geriledi

Bir önceki listenin 25. sırasında bulunan Türkiye ise 7 basamak geriledi ve 747 puanla 32. sırada gösterildi

07 Mart 2012 14:55

 

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında İspanya, zirvedeki yerini bu ay da korudu. Bir önceki listenin 25. sırasında bulunan Türkiye ise 7 basamak geriledi ve 747 puanla 32. sırada gösterildi. 

FIFA tarafından bugün yayımlanan listede İspanya, 1561 puanla ilk sırada gösterilirken, 1379 puanı bulunan Hollanda, ikinci sırayı Almanya'dan devraldı. Arjantin ise puanını 1102'ye çıkarttı ve 8. sıraya yükselerek kendisine yine ilk 10 içinde yer buldu.

Bir önceki listenin 25. sırasında bulunan Türkiye ise 7 basamak geriledi ve 747 puanla 32. sırada gösterildi. 

Listedeki ilk 20 ülke, puanları ve bir önceki durumları şöyle:


1- (1)  İspanya            1561

2- (3)  Hollanda           1379

3- (2)  Almanya            1332

4- (4)  Uruguay            1289

5- (7)  Brezilya           1157

6- (5)  İngiltere          1121

7- (6)  Portekiz           1106

8- (11) Arjantin           1102

9- (8)  İtalya             1062

10-(9)  Hırvatistan        1049

11-(10) Danimarka          1025

12-(13) Rusya              1003

13-(14) Yunanistan          953

14-(12) Şili                950

15-(15) Fildişi Kıyısı      944

16-(17) Fransa              938

17-(18) İsveç               926

18-(16) İsviçre             891

19-(20) İrlanda             872

20-(22) Avustralya          868

 

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