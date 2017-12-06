FIFA, Kuveyt'in cezasını kaldırdı

İSTANBUL (DHA) -FIFA, üyeliğini askıya aldığı Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasını kaldırdı.

FIFA\'dan yapılan açıklamada, Ekim 2015\'ten bu yana üyeliği askıda bulunan Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasının, ülke futbol hukukunda gerekli düzenlemelere gidildiği gerekçesiyle kaldırıldığı ifade edildi. Kuveyt Futbol Federasyonunun üyeliği, ülke futbol hukukunun FIFA kurallarına uymaması nedeniyle askıya alınmıştı. Karar sonrasında milli takım dahil hiçbir Kuveyt futbol takımı, uluslararası organizasyonlara katılamamıştı.

