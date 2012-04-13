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Spor

FİFA, Kürdistan Milli Futbol Takımı'nı resmi olarak kabul etti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FİFA) Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin ulusal futbol takımını resmi olarak kabul ettiği ileri sürüldü. DHA muhabiri Ferit Aslan'ın haberi

13 Nisan 2012 14:42

Kürt Futbol Federasyonu Sekreteri Selam Hüseyin, FİFA’nın kendilerini resmi olarak kabul ettiğini ve Mayıs ayında Filistin’de yapılacak olan uluslararası futbol şampiyonasına katılacaklarını söyledi.

 

‘Filistin'deki turnuvaya katılacağız'

 

Irak’ın Erbil kenti merkezli yayın yapan Aknews Haber Ajansı, FİFA’nın bölgesel Kürt yönetiminin ulusal futbol takımını resmi olarak kabul ederek, Mayıs ayında Filistin’de yapılacak olan uluslararası şampiyonaya katılmasına izin verdiğini yazdı. Kürt yönetiminin Futbol Federasyonu Sekreteri Selam Hüseyin, Kürt tarihinde ilk kez futbol takımının FİFA tarafından resmi olarak kabul edildiğini belirterek, "FİFA, futbol takımımızı resmi olarak kabul etti. 13- 22 Mayıs tarihleri arasında Filistin’de yapılacak olan uluslararası şampiyonaya Özbekistan, Tunus, Moritanya, Pakistan, Srilanka ve Endonezya ile birlikte aynı grupta yer alacağız" dedi.

Hüseyin, Kürdistan futbol takımının ilk kez ulusalararası bir şampiyonaya katılacağını da belirterek, bunun kendileri için çok önemli ve tarihi bir olay olduğunu söyledi.

 

 

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