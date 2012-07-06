FIFA: Kriz transfer pazarını vurdu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2012'de takım değiştiren oyuncu sayısı ve transfer ücretlerinde azalma tespit edildiğini açıkladı.

FIFA verilerine göre, 2012'nin ilk altı ayında transfer edilen futbolcu sayısında yüzde 9 oranında düşüş yaşanırken, bu futbolcuların transfer bedellerinin toplamı ise yüzde 34 oranında geriledi.

Küresel düzeyde gerçekleştirilen toplam 4.973 transferin tutarı ise, 576 milyon doları buldu.

Transferlerde yaşanan düşüşte, küresel ekonomik krizin yanı sıra, kısa süre içinde devreye girecek olan UEFA mali fair play kurallarının da etkili olduğu düşünülüyor.

Son veriler FIFA'nın transfer faaliyetlerinin daha şeffaf ve yasalara uygun hale gelmesini sağlamayı amaçlayan teknolojileri kullanan transfer eşleştirme sistemince (Transfer Matching System - TMS) derlendi.

FIFA TMS'nin yetkililerinden Isabelle Solal, ''Bu gerilemenin sürmekte olan bir eğilimin parçası mı yoksa sadece bir düşüşten mi ibaret olduğunu Avrupa'da transferler açıldıktan sonra temmuz ağustos aylarında göreceğiz. Ama bana kişisel görüşümü sorarsanız, hem küresel ekonomik resesyon hem de UEFA'nın mali fair play yaptırımlarının bunda etkili olduğunu söyleyebilirim'' dedi.

Solal, BBC'nin sorularını yanıtlarken, kulüplerin hesaplarını dengelemeye çalıştıklarını anımsatırken, tablonun eylül ayında daha da netleşebileceğine dikkat çekti.

FIFA'nın açıkladığı veriler iç transferlerin yani aynı ülkede iki takım arasındaki futbolcu alışverişlerini kapsamıyor.

Avrupa'da aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde transfer dönemi 1 Temmuz-31 Ağustos arasında.

Türkiye liglerinde transfer dönemi ise haziran ortası ile eylül ayının ilk haftası arası olarak belirlendi.

UEFA'nın mali fair play kuralları, kulüplerin kulüplerin transferler de dahil olmak üzere harcamalarını zengin sahiplerinin kasasından değil, kendi yarattıkları gelir kaynaklarından yapmalarını öngörüyor.

FIFA'nın TMS sistemi ise, uluslararası transferlerin evrak esasına dayalı bir sistemle değil, dijital bir ortamda kayıt altına alınmasıyla işliyor.

Bir transferin teyit edilebilmesi için anlaşmanın tarafları olan kulüplerin gerekli bilgileri veri tabanına girmeleri gerekiyor.

Ancak 2012'nin ilk altı ayında transfer kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kulüpleri çarptırdığı cezanın miktarı 2011'in toplamına yaklaşmış durumda.

BBC Türkçe