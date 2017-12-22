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Spor

FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı kesinleşti

22 Aralık 2017 15:44

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken yardımcı hakem Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı kesinleşti.

Fenerbahçe'nin ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Negredo'nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden ancak daha sonra verdiği kararın yanlış olduğu açıklanan yardımcı hakem Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden hakemlere yönelik kış seminerine ilişkin yapılan açıklamada FIFA Kokartı takacak hakemlerin listesi de yayınlandı. Bu listede Satman yer almazken, onun yerine Manisa bölgesi hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan dahil edildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman da yardımcı hakem Cem Satman ile ilgili, "Bu hakemi takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

FIFA Kokartı takacak olan hakem ve yardımcı hakemlerin listesi şöyle:

Hakemler:Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler

Yardımcı Hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

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