FIFA, kadın futbolcuların aralarında bulunduğu 100 kişiyi Afganistan'dan kurtardı

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lolwah Alkhater, oyuncuların ve ailelerinin perşembe günü Kabil'den uçakla gelen yolcular arasında olduğunu söyledi.
FIFA tarafından yapılan açıklamada, kadın oyuncuların da yer aldığı grubun 'en yüksek risk altında' sayıldığına vurgu yapıldı ve Katar'a, verdiği destek, oyuncuların ve ailelerin 'güvenli geçişini sağladığı' için teşekkür edildi.
Açıklamada, "FIFA, grubun tahliyesi konusunda ağustos ayından bu yana Katar hükümetiyle yakın işbirliği içinde ve gelecekte spor ailesinin diğer üyelerinin güvenli tahliyesi için yakın çalışmaya devam edecek" denildi.
Bisikletin dünya yönetim organı UCI da, pazartesi günü yaptığı açıklamada, aralarında kadın bisikletçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularının da bulunduğu 165 mültecinin Afganistan'dan tahliyesine yardımcı olduğunu söyledi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da, geçen ay örgütün Afganistan'daki 'olimpiyat topluluğu'nun yaklaşık 100 üyesinin ülkeyi 'insani vizelerle' terk etmesine yardım ettiğini açıklamıştı.
Avustralya ise ağustos ayında 50'den fazla Afgan kadın sporcuyu ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri tahliye ederken, Afganistan'ın ulusal kadın genç futbol takımından birkaç oyuncuya geçen ay Portekiz'de sığınma hakkı verildi.