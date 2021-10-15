FIFA, kadın futbolcuların aralarında bulunduğu 100 kişiyi Afganistan'dan kurtardı

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lolwah Alkhater, oyuncuların ve ailelerinin perşembe günü Kabil'den uçakla gelen yolcular arasında olduğunu söyledi.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, kadın oyuncuların da yer aldığı grubun 'en yüksek risk altında' sayıldığına vurgu yapıldı ve Katar'a, verdiği destek, oyuncuların ve ailelerin 'güvenli geçişini sağladığı' için teşekkür edildi.

Açıklamada, "FIFA, grubun tahliyesi konusunda ağustos ayından bu yana Katar hükümetiyle yakın işbirliği içinde ve gelecekte spor ailesinin diğer üyelerinin güvenli tahliyesi için yakın çalışmaya devam edecek" denildi.